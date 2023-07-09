Том, Багз Банни или Даффи Дак: кто вы из знаменитых мультгероев?

В представлении подавляющего большинства людей мультики - это просто веселое развлечение, способ скоротать время в компании забавных персонажей. На самом же деле нарисованные истории еще и помогают маленькому человеку познавать окружающий мир, главное - чтобы рядом был взрослый, с которым можно было бы обсудить увиденное. Каждый мультфильм несет в себе заложенную авторами идею, а поскольку он предназначен для юных зрителей, не стоит искать какой-то философский подтекст. Для взрослого все лежит на поверхности, но не для ребенка - ему важно научиться проговаривать и осмыслять многие вещи. Например, если вы только что посмотрели с малышом мультик про животных, стоит поговорить с ним о братьях наших меньших, домашних и диких. А если в мультфильме множество персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными качествами, можно заострить внимание юного зрителя на этом аспекте. Поговорить с ним о том, какие черты считаются положительными, какие - отрицательными, с каким героем ему хотелось бы подружиться и т.д. Тем для совместного обсуждения может быть масса.

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