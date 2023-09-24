Толстый и тонкий: в этих мужчинах никто бы не узнал братьев Козловского

У знаменитого актера Данилы Козловского есть два брата. Каждый из них хорош по-своему, но все трое совершенно не похожи друг на друга. Остается только удивляться, как эти парни выросли такими разными.

Данила — средний из троих детей. Его старший брат искал себя несколько дольше. Пока актер играл одну роль за другой, Егор получал образование в области строительства, открывал собственный бизнес и полностью менял свою жизнь. Сегодня интеллигентный молодой человек выучился на специалиста по рекламе и обзавелся семьей. Парень работает над букварями с дополненной реальностью, они предназначаются для детей с особенностями развития.

У Ивана, младшего из сыновей Козловских, карьера идет не так успешно. Как и Егор, он успел жениться и даже воспитывает двоих детей. Супруга Ивана занимается хозяйством, а сам богатырь трудится обычным грузчиком. Данила помогает семье брата с решением финансовых проблем.