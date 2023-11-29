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Толстый и седой: красавчик Джимми из «Танцора диско» неспроста перестал сниматься

29 ноября 2023 07:15
Толстый и седой: красавчик Джимми из «Танцора диско» неспроста перестал сниматься

Стыдно показаться на людях.

Митхун Чакраборти покорил индийское кино и стал мегапопулярным во многих странах. Казалось, этот красавчик рожден для того, чтобы блистать на больших экранах. Но время расставило все по своим местам.

Джимми из «Танцора диско» уже давно не снимается в кино. Съемки в фильмах он использовал в качестве трамплина к безбедной жизни.

Участие в популярных картинах приносило знаменитости большой доход. Многие звезды бездумно тратят заработанные средства, но Чакраборти выбрал совсем другой путь. Он вкладывал деньги в бизнес и в результате стал одним из богатейших людей Индии.

На съемочную площадку Митхун едва ли вернется. Не только потому, что утратил к этому интерес и ни в чем не нуждается. Но и потому, что сильно изменился. Прежде он был секс-символом, а теперь превратился в седого и толстого 73-летнего старика, смотреть на которого вряд ли кому-то захочется.

Толстый и седой: красавчик Джимми из «Танцора диско» неспроста перестал сниматься
Фото: Кадр из фильма «Танцор диско» (1982), Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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