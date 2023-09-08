Толстые щеки, сальные волосы: в этом мясистом мужчине сложно узнать красавца из «Не родись красивой»

Невозможно годами оставаться признанным секс-символом: рано или поздно на смену кумирам девочек-подростков приходят новые, более молодые конкуренты. Похожая судьба постигла и Петра Красилова. После спада популярности звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» совсем «сдал», набрав 40 килограммов лишнего веса.

В 46-летнем Петре Красилове сложно узнать привлекательного князя Михаила Репнина. Толпы поклонниц остались в прошлом. Однако актер признается, что он не просто так поправился и постарел. Причина кроется в проблемах со здоровьем.

Красилов тяжело перенес коронавирус, который привел к гормональному сбою. Артист уже не один год пытается вернуться в прежнюю форму, но пока все тщетно: мешает нестабильный рабочий график. При этом Петр Красилов отмечает, что сейчас он уделяет большое внимание сбалансированному питанию и старается не забывать о физической нагрузке, рассказывает портал Woman.