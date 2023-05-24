Толстяк из «Дома-2» сделал 20 операций и стал Кеном: это преображение вас поразит

Когда Егор Халявин пришел на «Дом-2», он тут же стал объектом для насмешек. Участницы проекта не спешили бороться за внимание пухляша, чей вес превышал сто килограммов. Видели бы они его теперь — наверняка не поверили бы своим глазам.

После того как Халявин не уместился на одном кресле в самолете, он поставил перед собой цель — кардинально преобразиться. Одного желания и силы воли оказалось недостаточно. Егор сделал порядка 20 пластических операций и стал живым Кеном.

Все началось с абдоминопластики, которая потребовалась знаменитости из-за экстремального похудения. После работы над телом Егор переключился на лицо. Красавчик изменил разрез глаз, нос и подбородок. Единственное, к чему он не притронулся, — это губы.

Халявин нисколько не жалеет о манипуляциях со своей внешностью. По словам экс-участника скандальной телестройки, он всегда мечтал выглядеть так, как сейчас. В то же время Егор уточнил, что завязывать с пластикой он не планирует.