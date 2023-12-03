Толстяк и коротышка: у настоящего Сулеймана было мало общего с бруталом из «Великолепного века»

Главной ролью турецкого актера Халита Эргенча стал Сулейман в историческом сериале «Великолепный век». В течение нескольких сезонов он перевоплощался в легендарного правителя, из-за чего фанаты были уверены: настоящий султан выглядел именно так. Однако на самом деле создатели проекта позволили себе изменить облик главного героя.

Как оказалось, правитель страдал от лишнего веса. К тому же из-за постоянной езды верхом его ноги не отличались прямотой, что вместе с полнотой заметно сказывалось на походке. Рост Сулеймана был весьма невысоким — всего 165 сантиметров. И правитель никогда не носил бороду, а только усы. Растительность на лице он сбривал после каждого военного похода — это было хорошей приметой.

Отличается и характер правителя. Как указывается в исторических документах, султан был вспыльчив. Он держал в страхе весь гарем, и наложницы боялись его. Но в сериале он показан весьма мудрым человеком.