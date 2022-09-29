Толстушку Хуаниту из «Отчаянных домохозяек» не узнать: ахнете от фото

«Отчаянные домохозяйки» — один из самых популярных телесериалов не только в США, но и в нашей стране. Его фанаты прекрасно знают всех полюбившихся героев, в том числе и маленькую пышечку Хуаниту Солис, мама которой постоянно боролась с желанием дочери съесть все вкусное.

Актриса Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая роль Хуаниты, в школе постоянно подвергалась травле со стороны одноклассников и практически все время сидела на диетах. Сейчас ей уже 20, и она выросла настоящей покорительницей мужских сердец. Формы ее по-прежнему отличаются от модельных, но Мэдисон уже давно их не стесняется и с удовольствием демонстрирует в соцсетях обтягивающую одежду и бикини.

В кино после завершения «Отчаянных домохозяек» Де Ла Гарза снималась лишь однажды, сыграв роль Келси в фильме «Очень плохая училка», но из индустрии при этом не ушла. В настоящий момент она учится на сценариста. А из-за популярности не переживает, поскольку и так регулярно оказывается на виду у СМИ благодаря своей старшей сестре по материнской линии — знаменитой певице и актрисе Деми Ловато.