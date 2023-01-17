Толстушка отказалась лишь от одного продукта: теперь ее фигуре завидуют все

Жозефина Дегран, оканчивая учебу в университете, столкнулась с серьезной проблемой. Австралийке хотелось отправиться на выпускной в шикарном платье размера S, но этому мешал ее вес в 120 килограммов. Тогда она решила: пора что-то менять.

Блогер всегда любила вкусно поесть — основу ее рациона составляли сладости, а в особенности шоколад. Дегран поняла, что должна исключить из своего рациона не только его, но также печенье и мороженое, чтобы приблизиться к фигуре своей мечты.

Диета, подкрепленная регулярными занятиями спортом, довольно быстро дала желаемый результат. Жозефина похудела на 63 килограмма, и теперь ее внешнему виду завидуют все. Австралийка, которая сегодня выглядит как модель с обложки, активно ведет социальные сети, где щедро делится фотографиями и подробно рассказывает о своем преображении, вдохновляя других.