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Толстушка отказалась лишь от одного продукта: теперь ее фигуре завидуют все

17 января 2023 20:45
Толстушка отказалась лишь от одного продукта: теперь ее фигуре завидуют все

История блогера вдохновляет многих.
 

Жозефина Дегран, оканчивая учебу в университете, столкнулась с серьезной проблемой. Австралийке хотелось отправиться на выпускной в шикарном платье размера S, но этому мешал ее вес в 120 килограммов. Тогда она решила: пора что-то менять.

Блогер всегда любила вкусно поесть — основу ее рациона составляли сладости, а в особенности шоколад. Дегран поняла, что должна исключить из своего рациона не только его, но также печенье и мороженое, чтобы приблизиться к фигуре своей мечты.

Диета, подкрепленная регулярными занятиями спортом, довольно быстро дала желаемый результат. Жозефина похудела на 63 килограмма, и теперь ее внешнему виду завидуют все. Австралийка, которая сегодня выглядит как модель с обложки, активно ведет социальные сети, где щедро делится фотографиями и подробно рассказывает о своем преображении, вдохновляя других. Толстушка отказалась лишь от одного продукта: теперь ее фигуре завидуют все

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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