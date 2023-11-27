Толстуха навсегда в прошлом: в этой тростиночке не узнать певицу Адель (фото)

Адель прежде никому не позволяла критиковать себя за лишний вес. Знаменитость уверенно заявляла, что имеет право быть толстушкой, поэтому ее кардинальное преображение стало шоком для всех.

После развода с первым мужем певица долго не могла вернуть душевное равновесие. Боль от расставания она заливала алкоголем, что пагубно отражалось на ее внешности. Лишние объемы только усугубляли и без того плачевную ситуацию.

Настал момент, когда исполнительница поняла: дальше так продолжаться не может. Ради собственного здоровья она оставила вредные привычки и похудела на 20 килограммов.

Пышка Адель осталась в прошлом, теперь она красавица-тростиночка, чьей фигуре можно только позавидовать. К тому же звезда больше не одинока. Недавно стало известно, что артистка снова вышла замуж. Ее супругом стал спортивный менеджер Рич Пол.