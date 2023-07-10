Толстуха из «Ералаша» была посмешищем, а выросла мечтой мужчин: от преображения дух захватывает

Юлия Михайлина стала звездой «Ералаша» благодаря колоритной внешности. Из-за лишнего веса юная актриса играла толстух, один только вид которых вызывал у зрителей насмешку. Но с годами артистка сильно изменилась.

Съемки в детском юмористическом журнале, как и полнота, остались в далеком прошлом. Знаменитость приняла твердое решение худеть. По признанию Юлии, на это ее подвигло «чувство влюбленности».

Еще в школе артистка привлекла внимание мальчика, который учился на три класса старше.

Хулиган часто дразнил Юлию, называя ее «Ералашем». Чтобы понравиться ему, Михайлина добилась кардинального преображения, от которого захватывает дух.

Сегодня в этой стройной красотке и мечте мужчин трудно узнать пышку с экрана. Юлия выбрала профессию художника-постановщика театра и кино. А выйдя замуж за того самого балагура, стала домохозяйкой. Больше она не появляется на съемочной площадке и посвящает все свое время воспитанию двоих детей.