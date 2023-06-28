Толстой написал два слова после первой брачной ночи: любая женщина была бы в ужасе

Писателем Лев Толстой был поистине великим, но мужем — никудышным. Софья Бернс вышла замуж за классика, когда ей было 18 лет. И этот брак так и не стал для нее счастливым.

Супруга ревновала прозаика к бурному прошлому. Толстой, которому на момент свадьбы было 34 года, имел более богатый опыт в амурных делах. Этого писатель не скрывал, а после первой брачной ночи и вовсе оставил такой комментарий в личном дневнике, от которого волосы дыбом.

Толстой написал всего два слова, но сумел вложить в них смысл, способный привести в ужас любую женщину. «Не она», — именно это значится в записях Льва Николаевича.

Поскольку Софья Андреевна имела доступ ко всем бумагам супруга, то наверняка видела эти жестокие строки. Всю последующую жизнь она мучилась от ревности, но Толстой не делал ничего, чтобы хоть как-то облегчить страдания любящей его женщины.