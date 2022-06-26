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Киноафиша Статьи «Толстенькие»: Аверин проговорился о любимых женщинах

«Толстенькие»: Аверин проговорился о любимых женщинах

26 июня 2022 15:04
«Толстенькие»: Аверин проговорился о любимых женщинах

Вот у каких россиянок есть шанс завоевать актера.

Максим Аверин в 46 лет остается одним из самых завидных холостяков в российском кинематографе. Хотя о личной жизни артист предпочитает не распространяться, в беседе с Кирой Прошутинской он ответил, есть ли у него любимый типаж.

«У меня гулял этот вкус очень часто, но вообще мне всегда очень нравились чуть-чуть толстенькие», — со смехом признался Аверин.

Актер еще не встретил ту самую, но никакой циничности о романтике не высказывает. Максим заверил, что верит в настоящее, искреннее чувство между мужчиной и женщиной, которое может продлиться «до гробовой доски»:

«Я верю, я про это читал».

Аверин даже привел пример подобной истории: его бабушка и дедушка, несмотря на измену последнего, пронесли любовь друг к другу через всю жизнь. Актер поделился, что на похоронах мужа его бабушка от горя потеряла голос на два года.

«Они уже не жили вместе. Все. Но какая любовь», — поразился Максим в программе «Он и она».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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