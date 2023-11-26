«Толстая свиняка»: шансонье Новиков приложил известную певицу

В 90-е годы Наталья Штурм была звездой сцены. Во многом ее популярности способствовал продюсер Александр Новиков. Из талантливой девушки он сделал знаменитость, но цена славы оказалась для нее слишком высока.

Прошло уже больше 25 лет с того момента, как певица перестала сотрудничать со своим наставником. Но память о том, что пережила артистка в этом сотрудничестве, остается свежей. Наталья вспоминает, что шансонье постоянно требовал от нее худеть, хотя у девушки и без того была отличная фигура.

Штурм признается, что Александр Васильевич постоянно ее гонял. Исполнительница была вынуждена ежедневно вставать в 7 утра и бегать кругами вокруг дома, независимо от погоды или самочувствия.

«Это было ужасно», — признается звезда.

Новиков затравил подопечную, постоянно требовал от нее скинуть вес, обвинял в толстой морде и вороньем носе.