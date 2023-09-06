Толстая и тонкий: внук Шуфутинского женился, но его выбор мало кому понравился

Ной Шуфутинский надел кольцо на пальчик своей возлюбленной. Внук Михаила Шуфутинского встретил ту самую три года назад и, наконец, созрел для женитьбы.

Законной супругой звездного наследника стала Ахава Махгерефт, которая является известным блогером в Израиле. В соцсетях девушка опубликовала фото с мужем, сделанное в аэропорту Нью-Джерси. В подписи к кадру она призналась, что вместе они отправляются на еврейскую родину, чтобы прожить там остаток своей жизни.

Россияне порадовались за Ноя, но одновременно с этим и посочувствовали ему. Многим совсем не понравилась внешность его пассии. Парочка получилась довольно странной — толстая и тонкий. По мнению большинства, избранница Шуфутинского слишком уж на любителя.