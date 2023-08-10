Толстая и тонкий: Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде
Изменения трудно не заметить.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали реже появляться на публике и в медийном пространстве. Но интерес поклонников к одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса никуда не исчез.
Не так давно бывшая солистка «ВИА Гры» порадовала фанатов новыми кадрами с мужем. Вместе с Меладзе артистка выступила на частном мероприятии. Этой публикацией в соцсетях певица развеяла слухи о том, что они с музыкантом разводятся.
Увидев звезд вместе, поклонники успокоились, но в то же время отметили, что Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде. По мнению многих, исполнитель хита «Иностранец» заметно похорошел и похудел. А вот его жена, напротив, родив третьего ребенка, сильно поправилась.
«Похудел, молодец», «Валера прямо Алена Делона молодого переплюнул своей красотой и крутизной: лимузин, кэш, шляпа борсалино, в объятиях — Альбина», «Живот исчез», «Альбинка раздобрела после родов», — пишут в Сети.