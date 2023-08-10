Толстая и тонкий: Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали реже появляться на публике и в медийном пространстве. Но интерес поклонников к одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса никуда не исчез.

Не так давно бывшая солистка «ВИА Гры» порадовала фанатов новыми кадрами с мужем. Вместе с Меладзе артистка выступила на частном мероприятии. Этой публикацией в соцсетях певица развеяла слухи о том, что они с музыкантом разводятся.

Увидев звезд вместе, поклонники успокоились, но в то же время отметили, что Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде. По мнению многих, исполнитель хита «Иностранец» заметно похорошел и похудел. А вот его жена, напротив, родив третьего ребенка, сильно поправилась.