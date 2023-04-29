Толкунова и Сенчина украли образ советской красавицы: обомлеете, увидев ее фото

Валентина Толкунова была ярчайшей звездой советской эстрады. Ее более молодая коллега Людмила Сенчина, как считали многие, скопировала ее образ. Однако это не совсем так. Оказывается, и Толкунова, и Сенчина подражали одной и той же артистке.

Речь идет о Марии Пахоменко. Она блистала в 60-х и 70-х и считалась настоящей звездой. За свое творчество Пахоменко даже получила престижную награду в Каннах. Но ее слава закончилась после того, как ее потеснили более молодые и амбициозные артистки. Среди них оказалась легендарная Валентина Толкунова.

Молодая певица взяла образ Пахоменко за эталон. Валентина Васильевна носила такую же косу, одевалась в похожие наряды, вела себя на сцене так же, как и ее более зрелая коллега. В итоге Толкуновой удалось потеснить Марию Леонидовну со сцены, ведь ее репертуар содержал не только лирику, но и патриотические песни. Более интеллигентная и отстраненная Пахоменко не могла этим похвастаться.

Затем появилась еще и Людмила Сенчина. Она копировала образ Марии Леонидовны куда более явно, чем Толкунова: платья, прическа, манера пения.

Однако имя Пахоменко сегодня почти забыто, хотя именно она задала новый эстрадный тренд. Артистка была не только талантливой певицей, но и настоящей красавицей с благородной внешностью.