Толкунова и Сенчина украли образ советской красавицы: обомлеете, увидев ее фото
Задала новый тренд.
Валентина Толкунова была ярчайшей звездой советской эстрады. Ее более молодая коллега Людмила Сенчина, как считали многие, скопировала ее образ. Однако это не совсем так. Оказывается, и Толкунова, и Сенчина подражали одной и той же артистке.
Речь идет о Марии Пахоменко. Она блистала в 60-х и 70-х и считалась настоящей звездой. За свое творчество Пахоменко даже получила престижную награду в Каннах. Но ее слава закончилась после того, как ее потеснили более молодые и амбициозные артистки. Среди них оказалась легендарная Валентина Толкунова.
Молодая певица взяла образ Пахоменко за эталон. Валентина Васильевна носила такую же косу, одевалась в похожие наряды, вела себя на сцене так же, как и ее более зрелая коллега. В итоге Толкуновой удалось потеснить Марию Леонидовну со сцены, ведь ее репертуар содержал не только лирику, но и патриотические песни. Более интеллигентная и отстраненная Пахоменко не могла этим похвастаться.
Затем появилась еще и Людмила Сенчина. Она копировала образ Марии Леонидовны куда более явно, чем Толкунова: платья, прическа, манера пения.
Однако имя Пахоменко сегодня почти забыто, хотя именно она задала новый эстрадный тренд. Артистка была не только талантливой певицей, но и настоящей красавицей с благородной внешностью.