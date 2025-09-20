Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите

Собрали не самые очевидные фрагменты, чтобы было не так легко.

Советское кино — это целый мир, знакомый многим с детства. Кадры, которые видел каждый, фразы, которые у всех на слуху, и истории, которые помнятся до мелочей. Но время имеет свойство притуплять даже самые яркие воспоминания.

Предлагаем освежить их в памяти в лёгком и ностальгическом тесте. Перед вами — пять рандомных стоп-кадров из фильмов, которые стали настоящей классикой.

Сможете угадать их все? Давайте проверим, насколько крепка ваша память!

А если с первого взгляда не получится — не переживайте! Это всего лишь повод с удовольствием пересмотреть эти замечательные фильмы снова.

