Только женщины с этими именами выполняют мужскую работу лучше мужчин

Еще лет сто назад многие профессии и занятия были доступны только представителям сильного пола. В современном мире женщины вправе выбирать себе практически любое дело, которое им по душе, в том числе традиционно считавшееся мужским. Многие люди скептически относятся к такому выбору, но, увидев воочию, насколько хорошо прекрасный пол справляется со сложными обязанностями, меняют свое мнение. Рассказываем, обладательницы каких имен зачастую выполняют исконно мужскую работу лучше, чем сами мужчины.

Алевтина

“Сильная” или “крепкая” - такие трактовки имени Алевтина можно встретить в разных источниках. Женщина, которую родители нарекли этим именем, действительно отличаются удивительной стойкостью. Они не боятся сложностей, напротив, столкнувшись с ними, преодолевают с каким-то азартом и интересом.

Алевтина нередко выбирает для себя профессии, которые считаются мужскими, например, следователя или прокурора.

Такие качества, как внимательность к деталям, рациональность, ответственность делают обладательницу этого имени поистине бесценным работником. Нередко ее ставят в пример коллегам-мужчинам.

Валерия

Имя Валерия - латинского происхождения. В переводе оно означает “выносливая” или “сильная от рождения”. Поскольку первоначально имя было мужским, лишь впоследствии появился женский вариант, нет ничего удивительного в том, что его обладательница как будто бы перенимает черты сильного пола.

Твердый и настойчивый нрав позволяют Валерии добиться большого успеха в традиционно “мужских” сферах деятельности.

Нередко эта дама становится во главе целого отдела или компании, где преимущественно работают мужчины. Например, Лера прекрасно разбирается в IT-сфере и обращается с техникой на “ты”.

Надежда

Надежда - имя, которое говорит само за себя. Сила духа, которой наделены обладательницы этого имени, просто феноменальная: кажется, что Надя, не дрогнув, достойно встретит любое испытание судьбы. На самом деле так оно и есть - качествам, которыми наделена эта сильная женщина, можно лишь позавидовать.

Обладательницы этого имени нередко находят себя в “мужских” профессиях - главный инженер, системный администратор, оператор печатного оборудования и т.д.

Надежда очень ответственно относится к своей работе, не допускает ошибок и промахов, обладает безупречной профессиональной репутацией.