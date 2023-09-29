Только женщинам с этими именами повезет в конце осени: узнайте, кто в списке

Осень богата не только на урожай, но и на благоприятные события. Особенно щедрой она будет к обладательницам трех женских имен. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, кому в конце осени 2023 стоит рассчитывать на подарки от фортуны - успех будет сопутствовать в самых разных сферах жизни.

Варвара

Фортуна будет всецело на стороне Варвары в ноябре 2023. В самом конце осени обладательница этого имени почувствует прилив вдохновения и сил. Появятся идеи для новых проектов, которые Варя сразу же начнет воплощать в реальность. Это будет правильно - необходимо пользоваться моментом, пока удача не отправилась дальше по своим делам.

Больше всего везение будет сопутствовать Варваре в рабочих делах.

Удастся завести полезные знакомства, которые пригодятся в ближайшем будущем. Кроме того, обладательнице этого имени представится долгожданная возможность сменить место жительства. Ноябрь - благоприятное время для того, чтобы воплотить давние планы в реальность.

Екатерина

Женщине, названной красивым именем Екатерина, наступившей осенью повезет в профессиональной сфере. Звезды сулят ей повышение или новое дело, в которое она погрузится с головой. Обладательницы этого имени, давно мечтавшие уйти с надоевшей работы и заняться тем, что по-настоящему интересно, получат такую возможность.

Финансовые дела Екатерины наладятся. Возможно, ей вернут крупный долг, о котором и думать уже забыла.

Так или иначе, денежные проблемы, с которыми Кате пришлось столкнуться в недалеком прошлом, остались позади. Настало время побаловать себя, воплотить в реальность мечты и задумки, на которые раньше не хватало времени и средств.

Алена

Под конец года Черного Кролика Алене будет везти абсолютно во всех сферах жизни. На работе представится возможность блеснуть своими талантами - нужно без всяких сомнений пользоваться этим, руководство непременно обратит внимание. С деньгами тоже будет полный порядок - финансов хватит на то, чтобы позволить себе все свои “хотелки”.

В личной жизни намечается что-то необыкновенное.

Одинокие Алены могут рассчитывать на интересное знакомство, которое может вылиться в нечто серьезное. Обладательницы имени, у которых уже есть вторая половинка, могут получить предложение руки и сердца. Не исключено, что осенью придут новости о прибавлении в семействе, которые пара давно с трепетом ждала.