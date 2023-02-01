Только женщинам с этими именами повезет этой зимой: узнайте, кто в списке

Принято считать, что зима - это время года, в которое все находятся в “режиме энергосбережения”, а про активность забывают до весны. Однако зимой 2023 года обладательницы некоторых женских имен будут в ударе - удача следует за ними по пятам, приятных перемен и интересных дел будет столько, что они войдут ни в один ежедневник. Эксперты в области эзотерики рассказали, кто же этой зимой будет особенно активен и успешен.

Инга

Зимнее время года служит для Инги настоящим источником вдохновения. Обладательница этого имени обожает морозный воздух, прогулки по заснеженным паркам, сезонные забавы вроде игры в снежки или лепки снеговиков - и неважно, сколько ей лет, ведь главное настроение и позитивные эмоции, которые она при этом испытывает.

В 2023 году зима станет для Инги особенно приятной.

Женщины, нареченные этим именем, смогут воплотить в реальность свою давнюю мечту. Возможно, она связана с отдыхом или путешествиями. По словам экспертов, сейчас самое время отправиться в путь и развеяться - поездки заряжают Ингу особенной энергией. Даже из небольшого отпуска она возвращается посвежевшей и отдохнувшей.

Светлана

Для Светланы зимние месяцы тоже полны удачи и везения. Каждый день приносит обладательнице этого имени какие-нибудь приятные сюрпризы. Они могут быть небольшими и незаметными на первый взгляд - например, комплимент от попутчика в метро или скидка на любимое лакомство в магазине, однако Светлана замечает их и про себя благодарит мироздание.

В награду за ее миролюбивый и доброжелательный характер вселенная побалует Светлану и щедрыми подарками.

Скорее всего, они будут связаны с ее карьерой. Уже скоро обладательница старинного имени получит долгожданное повышение, интересный проект, над которым она мечтала поработать и солидную премию.

Ульяна

Имя Ульяна носят женщины, которые своей добротой способны растопить даже лед. В зимнем времени года обладательницы этого имени находят особенное удовольствие, долгие морозные вечера для них - повод собраться всем вместе с близкими людьми и поболтать за чашкой ароматного чая или стаканом глинтвейна.

В доме Ульяны царит атмосфера уюта.

Кстати, удача, которую посылает мироздание обладательнице этого имени, также будет связано с домом. Если Ульяна давно мечтала улучшить свое жилище - сделать ремонт или вовсе переехать на другую жилплощадь, зима 2023 года подарит ей такую возможность.