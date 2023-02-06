Только за закрытыми дверями: не поверите, о чем в СССР было не принято говорить

В советское время религия была под запретом, но это не мешало населению верить в потустороннее. В СССР оккультные забавы не сходили на нет, хотя об этом не было принято говорить. Поэтому все «темные» дела творились за закрытыми дверями.

Так, легендарные карты Таро стали трендом задолго до наших дней. Советские граждане их облюбовали в 80-х, когда в обществе стали активно интересоваться эзотерикой. Таро было трудно достать, поэтому их перерисовывали или вырезали из книг.

Йога пришла на советскую землю в 60-е. Несмотря на осуждение ее культа со стороны чиновников, эта духовная практика нашла отклик в сердцах многих людей.

Тенсегрити стали модным явлением в 70-е. Техника представляла собой стиль движений, который помогал человеку сконцентрировать энергию в одной точке и распространить ее в другие участки тела. За этот тренд стоит отблагодарить американских парапсихологов.

И, конечно, не стоит забывать про торсионные поля. С их помощью искали уникальную информацию и боролись с негативной энергией. Считалось, что любой человек может сгенерировать торсионное поле, главное — приложить чуточку усилий.