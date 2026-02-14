Только за первые 5 лет «Пиратов XX века» посмотрели 111 млн зрителей: но на 5 вопросов о фильме ответит куда меньше (сложный тест)

Сегодня Николаю Еременко-младшему могло бы исполниться 77 лет. Для миллионов зрителей он навсегда остался Сергеем Сергеевичем – отважным старшим механиком из «Пиратов XX века».

Роль в этом фильме сделала его настоящей звездой. В 1980 году Еременко признали лучшим актёром года, а его герой стал кумиром для целого поколения.

Картина Степана Пучиняна вышла на экраны в 1979 году и мгновенно стала событием. По данным американской газеты The Hour, к 1984 году фильм собрал 111 миллионов зрителей, а киновед Сергей Кудрявцев называл «Пиратов XX века» самой кассовой лентой в истории отечественного кинематографа.

И это неудивительно: морские приключения, драки, погони и первая в нашем кино сцена с карате... Всё это зрители смотрели, затаив дыхание.

Предлагаем вспомнить легендарный боевик и проверить, насколько хорошо вы его знаете. Ответьте на 5 вопросов о сюжете – если наберете максимум баллов, вы настоящий знаток!