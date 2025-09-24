Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

24 сентября 2025 13:46
Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Некоторым деталям даже приписывают пикантный контекст, но на деле все в разы проще. 

Советские мультфильмы многим знакомы с детства: забавные герои, яркие краски и запоминающиеся истории. Но если пересмотреть их уже во взрослом возрасте, можно заметить нюансы, которые ускользали тогда.

Удивительно, но даже самые простые на первый взгляд мультфильмы часто хранят детали, которые становятся заметны только взрослым. Порой это маленькие культурные аллюзии, порой — бытовые реалии или пикантные изменения в дизайне персонажей.

Вот несколько примеров, на которые стоит обратить внимание.

«В синем море, в белой пене…»: мифологические аллюзии

Детям этот мульт, вероятно, покажется сюром. А вот во взрослом возрасте понимаешь, что он наполнен отсылками к мифам и классическому искусству. Например, сцена, где мальчик и морской царь сидят на земле, покоящейся на трёх китах, отсылает к древним представлениям о строении мира.

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Дочь царя, сидящая на утёсе, напоминает скульптуру «Русалочка», а сундуки, высыпающиеся из раковины, можно интерпретировать как намёк на рог изобилия. Такие детали точно не подметишь в детстве, но они делают мультфильм глубже.

«Приключения кота Леопольда»: отсылка на фильмы СССР

Маленькие зрители просто смеются над приключениями мышат, но взрослые могут заметить знакомые кинематографические отсылки.

Например, вот сцена, которая перекликается с фильмом «Белое солнце пустыни». Совпадение? Вряд ли.

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

А как вам отсылка на «Джентльменов удачи»?

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

«Мойдодыр»: почему умывальник вышел из маминой спальни

Когда Корней Чуковский писал «Мойдодыра» в 1921 году, ванные комнаты были редкостью, и умывальники часто стояли в спальнях. Упоминание «маминой спальни» никак не связано с интригами — это просто отражение бытовых реалий того времени.

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Чуковский создавал яркий и понятный детям образ, который легко воспринимать, а взрослые могут оценить, как точно писатель передавал повседневность ушедшей эпохи. Ну, или просто похихикать.

«Ёжик в тумане»: символика и скрытые смыслы

Мультфильм Юрия Норштейна любят и дети, и взрослые. История о дружбе ежика и медвежонка кажется простой, но зрители старших возрастов замечают символику.

Некоторые трактуют сюжет как путешествие в «страну мёртвых»: лошади, улитки и бабочки символизируют смерть, а туман — переход в иной мир. Также находят отсылки к фильму Андрея Тарковского «Солярис» или «Божественной комедии» Данте.

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Кстати, Юрий Норштейн действительно черпал вдохновение из классической литературы. Он даже цитировал Данте, говоря о своей работе:

«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».

«Простоквашино»: фигура мамы Дяди Фёдора

Дети вряд ли придавали значение этому моменту, а вот взрослая часть аудитории часто задается вопросом: почему у героини иногда меняется бюст — то больше, то меньше? В сети ходит теория, что когда над сериями работали мужчины, грудь становилась крупнее.

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

На самом деле, во всех трёх частях мультфильма основная команда художников была смешанной, с преобладанием женщин. Образы персонажей менялись из-за смены художников: Дядя Фёдор менял прическу и черты лица, мама увеличивалась или уменьшалась в объёмах.

Но это было связано не с фантазиями мужчин, а с разными художниками, работавшими над серией. Более подробно мы рассказывали об этом здесь.

Ранее мы писали: Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно

Фото: Кадры из мультфильмов «В синем море, в белой пене…», «Приключения кота Леопольда», «Мойдодыр», «Ёжик в тумане», «Трое из Простоквашино»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами Читать дальше 3 октября 2025
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова 38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше