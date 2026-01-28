Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов-сказок по кадру: я узнала всего лишь 3/5, а вы? (тест)

Если справитесь без ошибок, то вашей памяти можно лишь позавидовать.

Наверное, у каждого в детстве был свой любимый фильм-сказка. Кто-то не отлипал от «Морозко», кто-то с замиранием сердца следил за сюжетом «Золушки», а кому-то наверняка больше всего нравились «Приключения Буратино». Эти истории были настолько родными, что казались частью жизни.

Шло время, появлялись новые герои и спецэффекты, а те, старые сказки, потихоньку отодвинулись на дальнюю полку памяти. Но они никуда не делись – просто ждут своего часа, чтобы напомнить о себе строчкой из песни или случайным кадром.

Давайте прямо сейчас достанем с той дальней полки самые главные из них. Сможете ли вы сходу вспомнить пять культовых фильмов-сказок, на которых выросло не одно поколение? Проверим, насколько цепкой оказалась ваша детская память.

Желаем удачи!