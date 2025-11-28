Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

28 ноября 2025 16:40
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

Иначе было бы слишком просто.

Проверьте свою эрудицию в нашем новом тесте: вам предстоит угадать советский фильм по кадру, ориентируясь на его «женское» название. Мы собрали картины, заглавия которых связаны с упоминанием или намеком на женщину.

В подборку специально не стали добавлять «Девчат» – их вы и так узнаете с первого кадра. А чтобы усложнить задачу, на некоторых изображениях мы не стали показывать самих главных героинь. Придется опираться на антураж, второстепенных персонажей и знание сюжета.

Готовы ли вы принять вызов и доказать, что являетесь настоящим экспертом? Внимательно вглядывайтесь в детали и вспоминайте шедевры советского кинематографа. А мы желаем вам удачи!

Ранее мы писали: Где находился дом Штирлица – еще не самое сложное: только фанаты кино СССР ответят на 5 вопросов этого теста

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше