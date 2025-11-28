Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

Иначе было бы слишком просто.

Проверьте свою эрудицию в нашем новом тесте: вам предстоит угадать советский фильм по кадру, ориентируясь на его «женское» название. Мы собрали картины, заглавия которых связаны с упоминанием или намеком на женщину.

В подборку специально не стали добавлять «Девчат» – их вы и так узнаете с первого кадра. А чтобы усложнить задачу, на некоторых изображениях мы не стали показывать самих главных героинь. Придется опираться на антураж, второстепенных персонажей и знание сюжета.

Готовы ли вы принять вызов и доказать, что являетесь настоящим экспертом? Внимательно вглядывайтесь в детали и вспоминайте шедевры советского кинематографа. А мы желаем вам удачи!

