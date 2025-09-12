Меню
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)

12 сентября 2025 20:02
На голодный желудок эту викторину лучше не проходить.

Советское кино — это огромный и уютный мир, где значимые события часто происходили не на полях сражений, а за щедро накрытым столом. Сцены с едой были не просто антуражем, а важной частью сюжета, раскрывающей характеры героев, их мечты и отношения.

Этот тест — приятный повод вспомнить самые аппетитные моменты из любимых картин. Мы собрали кадры, на которых запечатлены самые различные угощения — от яблок до дичи.

Проверьте, насколько хорошо вы помните эти вкусные сцены. Сможете ли вы по одному только кадру узнать, из какого фильма то или иное лакомство? Давайте проверим!

