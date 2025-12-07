Меню
Киноафиша Статьи Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета

7 декабря 2025 08:27
Если справитесь на 7/7, можете смело считать себя знатоком.

Есть такие фильмы, на которых выросло целое поколение. И «Джентльмены удачи» – один из таких. Но так ли хорошо вы его помните на самом деле? Предлагаем выяснить с помощью теста.

Мы собрали самые известные моменты из этой легендарной комедии. Но не спешите радоваться – здесь придётся вспомнить не только сюжет, но и некоторые цитаты героев.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните все тонкости легендарной ленты? Если да, то вперёд! Если нет… что ж, всегда можно позвать на помощь членов семьи или просто пересмотреть фильм ещё раз, ведь он того стоит.

Желаем удачи!

Ранее мы писали: «Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
