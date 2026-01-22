Только внимательные зрители заметили: в «Зверополисе 2» на секунду появляется персонаж из другой вселенной Disney

И нам не почудилось — авторы уже подтвердили.

Во второй части «Зверополиса» есть короткая сцена после титров, которую легко не заметить, но именно она больше всего взбудоражила фанатов. Сначала ее обсуждали из-за намека на возможный триквел.

Но позже внимание переключилось на другую деталь: в кадре появляется тень персонажа из «Моаны». И теперь уже точно известно, что зрителям это не показалось — создатели подтвердили отсылку.

Что происходит в «Зверополисе 2»

Сюжет стартует почти сразу после финала первой части. Ник Уайлд только что стал полицейским, и теперь он с Джуди Хоппс — полноценные напарники. Проблема в том, что работать вместе у них выходит так себе: характеры не совпадают, решения принимаются по-разному, конфликты накапливаются. Капитан Буйволсон быстро теряет терпение и отправляет их на обязательную терапию для напарников.

Параллельно всплывает новая угроза. Во время рейда Джуди находит сброшенную змеиную кожу — странную находку для города, где, как считалось, живут только млекопитающие.

Следы ведут к Зоотениале — большому гала-вечеру в честь столетия Зверополиса, который устраивает семья Рысевичей, потомки основателя города. Дальше начинается расследование, связанное с контрабандой, рептилиями и странными пробелами в истории мегаполиса.

Та самая сцена после титров

А теперь — к главному. После титров камера задерживается на столе Джуди, и рядом с ее фирменной морковкой-диктофоном падает одно-единственное перышко. Казалось бы, мелочь. Но в мире «Зверополиса» птиц раньше не существовало вообще ни в одном кадре.

Фанаты стали думать, а потом стало еще интереснее. Главный креативный директор Walt Disney Animation Studios и сорежиссер фильма Джаред Буш честно признался в соцсетях: времени рисовать новую птицу просто не было. Поэтому аниматоры взяли тень и перо из «Моаны».

У нас не хватало времени создать птицу, поэтому тень и это перо были позаимствованы из мультфильма "Моана".

Причем не абы какое. Перышко принадлежит Ястребу Мауи — огромной птице, в которую превращается полубог Мауи, когда его волшебный крюк снова работает. Это аккуратный производственный «чит», который внезапно стал канонической загадкой.

Птицы уже точно будут

Сцена после титров вообще редко делается просто так. А еще в середине фильма мелькает стикер с набором символов: P@Rt3izFr&BrdZr2. После расшифровки получается: «Третья часть реальна, и птицы тоже».

С учетом того, что во второй части уже появились рептилии, логика понятна: мир «Зверополиса» расширяют дальше. Хотя пока это выглядит как внутренняя шутка студии.

Ранее мы писали: Мульт превратился бы в триллер: из первого «Зверополиса» вырезали 40 минут, из второго – лишь одну сцену для взрослых, но какую!