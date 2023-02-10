Только в союзе: пары этих знаков Зодиака обречены жить в богатстве

В совместной жизни важны не только любовь и взаимопонимание, но и умение договариваться по поводу бытовых вопросов. Например, как распределить бюджет - сделать его общим или пусть каждый в паре отвечает сам за себя. По словам астрологов, влюбленным необходимо обратить внимание на знаки зодиака друг друга. Дело в том, что некоторые союзы обладают особым потенциалам - им под силу не только уладить материальные проблемы, неизбежно возникающие в начале совместного проживания, но и приумножить свое богатство.

Телец и Рыбы

Тандем земного и водного знаков может добиться невероятных успехов в материальном плане.

Упорные и целеустремленные Тельцы тщательно спланируют доходы и расходы, наладят бизнес, а Рыбки охотно возьмут на себя всю творческую работу.

Порой, конечно, уроженцам земного знака придётся контролировать свою вторую половинку, чтобы не отвлекалась по мелочам, но в остальном этот союз очень успешен и перспективен, партнерам комфортно жить и работать вместе.

Близнецы и Рак

Смелые и решительные Близнецы легко генерируют идеи по обогащению и без лишних раздумий берутся за дело. Вдохновленные их энтузиазмом Раки подхватывают на лету и мягко направляют своего воздушного партнёра, если размах мысли уносит его куда-то не туда. Кроме того, в случае, если Близнецы внезапно остынут к новому бизнесу или устанут, Рак станет тем, кто будет мотивировать их двигаться дальше.

Они идеально дополняют друг друга и вместе смогут сколотить солидное состояние.

Лев и Дева

Соседи по гороскопу, Лев и Дева, тоже могут оставить успешную пару. Представители земного знака привыкли действовать осторожно и держать финансы под контролем, что пойдёт на пользу импульсивному и расточительному Льву. Огненный знак, в свою очередь, заставит Деву посмотреть на мир шире и откроет перед ней новые возможности заработка. Оба партнёра в этом тандеме хорошо зарабатывают, а вместе смогут удвоить, а то и устроить свой капитал.

Козерог и Скорпион

Амбициозность в квадрате - так можно коротко охарактеризовать союз Козерога и Скорпиона. Оба знака - заядлые карьеристы. Вместе они работать вряд ли смогут - даже любимый человек способен стать для них конкурентом, а вот поддерживать друг друга в трудных ситуациях и давать советы - вполне.