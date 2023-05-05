Только в это число месяца рождаются самые авантюрные люди: риск у них в крови

Одной из древнейших эзотерических дисциплин является нумерология. Вера в то, что каждое число наполнено особой энергетикой и несет в себе глубокий мистический посыл, была свойственна еще финикийцам и египтянам. В шестом веке до нашей эры представления древних народов о числах объединил Пифагор. Сегодня эксперты в сфере эзотерики по-прежнему прибегают к нумерологии, чтобы помочь людям, рожденным в тот или иной день, лучше узнать себя. Рассказываем, в какое число месяца появляются на свет настоящие авантюристы.

Искатели приключений рождаются 5 числа

По наблюдениям нумерологов, люди, рожденные в пятый день месяца, от природы имеют склонность к авантюрным поступкам. С самого детства они проявляют повышенный интерес к изучению окружающего мира, они любознательны, умны и не боятся трудностей, напротив, они их лишь раззадоривают.

Подопечные пятого числа - настоящие энтузиасты, когда дело касается поездок и путешествий, особенно в какие-нибудь необычные места. Больше всего остального их привлекают экзотические или малоисследованные уголки страны и всего земного шара, в которые практически не ступала нога человека.

Люди, рожденные пятого числа, тяготеют к мистике.

Они любят таинственные истории и места, связанные с ними - например, заброшенные дома, о которых в народе ходят зловещие слухи. Нередко они занимаются диггерством - исследуют подземные объекты, тоннели метро, подземные коммуникации и сооружения.

Привлекают их и экстремальные виды спорта. Нередко люди, родившиеся в пятый день месяца, занимаются дайвингом, скалолазанием, серфингом и другими разновидностями активного досуга, связанными с определенными рисками. Они жить не могут без адреналина, острых ощущений, свежих впечатлений.

Мобильность людей, рожденных пятого числа, поражает воображение окружающих.

Они как будто бы владеют навыками телепортации, могут перемещаться между двумя точками с необыкновенной скоростью. Впрочем, кто их знает, может быть, со своей неугомонностью они и правда нашли способ проходить сквозь пространство?

При всех плюсах авантюрный склад характера этих людей также может выйти им боком.

Из-за своей импульсивности, нетерпеливости, раздражительности они нередко попадают в неприятные ситуации или ссорятся с близкими людьми. ИМ необходимо чаще обдумывать свои слова и поступки.