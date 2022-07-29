Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4

Выявить закономерность между датой появления на свет и долголетием астрологи пытаются уже давно. И многолетние исследования наконец увенчались успехом: специалистам в сфере астрологии удалось выяснить, под какими знаками зодиака появляются на свет долгожители. Причем для мужчин и для женщин результаты оказались неодинаковыми.

Согласно данным астрологов, среди представителей сильного пола наибольшей продолжительностью жизни могут похвастаться Тельцы, Овны, Близнецы и Козероги. Мужчины, рожденные под этими знаками, в среднем живут 81, 79, 78 и 77 лет соответственно.

В самом деле, это довольно внушительные цифры.

Старейший из когда-либо живших мужчин, японец Дзироэмон Кимура, появился на свет как раз под знаком Овна – 19 апреля 1897 года. Он прожил 116 лет. Всю свою жизнь Кимура работал в почтовом отделении, а после выхода на пенсию посвятил себя земледелию. На ферме он работал вплоть до своего 90-летия. Секретом своего долголетия Дзироэмон Кимура считал здоровый образ жизни и правильное питание.

Помимо мужских знаков-долгожителей, астрологи перечислили тех, кто в среднем живет меньше своих соседей по зодиакальному кругу. В число анти-долгожителей вошли Рак, Стрелец и Скорпион.

Поскольку женщины живут дольше мужчин, результаты исследования в отношении представительниц прекрасного пола несколько отличаются.

Согласно статистике, продолжительность жизни Тельцов, Близнецов, Дев и Козерогов в среднем выше, чем у других зодиакальных леди.

Женщины, рожденные под этими знаками, могут прожить от 70 до 100 лет и выше.

Японка Канэ Танака, появившаяся на свет под знаком Козерога (2 января 1903 года) и прожившая 119 лет 107 дней, считается вторым старейшим человеком в мире после француженки Жанны Кальман, прожившей 122 года. Японская долгожительница была седьмым по счету ребенком в своей семье. Судьба у нее была трудной – в 46 лет у Канэ диагностировали рак поджелудочной железы, в 103 года – рак толстой кишки, но женщина в обоих случаях смогла побороть недуг.

Канэ Танака считала, что секрет продолжительности ее жизни кроется в надежде, семье, здоровом сне и специальном рационе питания.

В 2021 году она должна была нести олимпийский огонь во время эстафеты факела Олимпийских игр в Токио, но эту идею отвергли из опасения, что долгожительница может заразиться ковидом. Скончалась Канэ в апреле 2022 года.