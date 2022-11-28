Только в эти месяцы рождаются долгожители и гении: в году их всего 2

Астрологи нашли связь между знаком зодиака, под которым родился человек, и продолжительностью его жизни.

От чего зависит количество земных лет, отпущенных человеку? На протяжении долгого времени этот вопрос волновал философов, биологов, психологов и представителей других научных дисциплин. Астрологи не остались в стороне от дискуссии и решили выяснить, существует ли закономерность между принадлежностью человека к определенному знаку зодиака и продолжительностью его жизни.

Как оказалось, существует - исследователи перечислили знаки, под которым появляется на свет большинство долгожителей.

Астрологам удалось установить связь между знаком зодиака, под которым появился на свет человек, и средней продолжительностью его жизни. Для этого они проанализировали данные представителей разных знаков, как мужского, так и женского пола. Результаты оказались впечатляющими - эксперты выявили два знака, под которыми чаще всего рождаются долгожители, а также назвали знак, который имеет самую низкую среднюю продолжительность жизни.

Среди мужчин безоговорочным лидером по количеству прожитых лет стали Тельцы. Согласно статистике, в среднем они живут до 80 лет. Кроме того, солидного возраста достигают Овны, которые имеют все шансы отпраздновать 79-летие. Далее по убывающей в список зодиакальных долгожителей мужского пола вошли Близнецы (78 лет), Козероги (77 лет), Девы (76 лет).

Наименьшей продолжительностью жизни обладают Скорпионы - в среднем около 70 лет.

Статистика для представительниц прекрасного пола несколько иная. Считается, что дамы живут дольше джентльменов, и астрологи убедились в этом лично, ознакомившись со статистикой. Согласно цифрам, наибольшее количество лет на земле отпущено уроженкам таких знаков, как Телец, Близнецы, Девы. Женщины этих знаков имеют все шансы прожить до 90 и более лет, сохраняя при этом ясный и блестящий ум.

Также к числу долгожительниц относятся Козероги - в среднем эти женщины живут до 80 лет.

Все остальные представительницы зодиакальной плеяды могут похвастаться продолжительностью жизни до 70 лет. Среди женщин самые неутешительные цифры снова принадлежат Скорпионам - уроженки водного знака живут в среднем до 63 лет. Разумеется, важно помнить о том, что на количество прожитых лет и остроту ума влияют также генетика, правильный образ жизни, здоровое питание и многие другие факторы.