Только у женщин с этими именами вырастают умные дети: не поверите, кто в списке

Каждой маме хотелось бы, чтобы ее малыш был самым-самым - красивым, талантливым, и, конечно же, умным. В наше время существует множество способов развить интеллект своего чада. Многое зависит не только от самого ребенка, но и от родителей, причем, по мнению экспертов в области эзотерики, влияние способно оказать все что угодно, вплоть до имени матери. Специалисты рассказали, у обладательниц каких имен чаще всего вырастают умные и одаренные детки.

Евгения

Обладательница этого имени уделяет много времени интеллектуальному развитию своих детей. Еще во время беременности она включает классическую музыку для малыша или читает ему вслух. Когда же дитя появляется на свет, подрастает и начинает интересоваться окружающим миром, Евгения помогает ему в этом. Чаще всего эта мама использует игровые методики, предлагает посмотреть образовательные мультики или подумать над головоломкой.

Неудивительно, что ее ребенок растет очень умным.

Зинаида

Зина и сама в детстве была любознательным, “книжным” ребенком. Методы, с помощью которых воспитывали и обучали ее саму, она использует, когда становится мамой. Обладательница этого имени испытывает настоящее удовольствие, организовывая интеллектуальный досуг своего ребенка, покупает ему множество развивающих книжек, пазлов, гаджетов. В дальнейшем Зинаида записывает наследника в кружки, например, в шахматный. При этом навязывать свое мнение она не станет, и если ребенку там не понравится, предложит ему альтернативу.

Светлана

Женщины, названные именем Светлана, подходят к вопросу интеллектуального воспитания со всей ответственностью. Они тщательно следят за тем, чтобы ребенок усваивал школьную программу, а также помогают ему получать знания помимо тех, что дают в учреждениях общего образования. Дети Светланы изучают иностранные языки и часто ездят на языковые курсы в специализированные школы или лагеря.

В итоге они добиваются больших высот и радуют маму своими успехами.

Эмилия

Мамы, носящие имя Эмилия, очень внимательные и заботливые. Они мечтают о семье, в которой родители не теряют связи с детьми по мере их взросления. Обладательницы этого имени проводят с отпрысками много времени и обожают учить их чему-то новому, вместе готовиться к урокам, играть в развивающие игры - для них это лучший вид семейного досуга.