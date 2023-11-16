Только у Глобы могли вырасти особенные дети: шанс родить таких один на миллион

У Тамары Глобы двое детей от двух разных мужчин. При этом оба ребенка выросли людьми незаурядными. Младший — сын от Павла Глобы. Молодой мужчина пошел по стопам звездных родителей.

Богдану 26 лет, он тоже занимается астрологией. Причем на этом поприще способен составить конкуренцию и матери, и отцу. Несмотря на то, что с Павлом Глобой сын принципиально не общается. Развелись Павел и Тамара «плохо». И Богдан выбрал сторону матери, поэтому навсегда прекратил попытки стать ближе с папой.

С сестрой Анной, которой уже 42 года, Богдана роднит лишь мать. Отцы у них разные. Анна родилась в первом браке Тамары с Сергеем Трескуновым. Брак, правда, не просуществовал долго. Инфантильный мужчина не хотел нести ответственность за семью. Но, видимо, его гены не «включились» в наследнице.

И Анна пошла в мать: построила успешную карьеру и выросла сильной и крепко стоящей на ногах женщиной, которой не нужна поддержка мужчины. Правда, заглядывать в будущее и учиться азам астрологии женщина не стала. Она выбрала путь более прагматичный, но тоже очень творческий. Анна стала режиссером.

Но природный дар взял свое. Сегодня наследница трудится в астрологическом центре Тамары Глобы вместе с мамой и братом. Богдан, кстати, тоже учился во ВГИКе, но вовремя передумал и сделал выбор в пользу того дела, которым действительно способен принести пользу этому миру.