Только туловище и осталось: Цыганова засветила аномально длинные руки и ноги-спички

Звезда лихих годов уже не та, что раньше.

Вика Цыганова громко заявила о себе в начале 90-х. Ее шлягер про горячительные напитки, хлеб и селедку стал народной песней и живет по сей день. В карьере Цыгановой был долгий перерыв, но сегодня артистка снова на плаву и в центре внимания.

Недавно Виктория Юрьевна выложила в соцсети свое отпускное фото. Однако, к изумлению поклонников, на снимке звезда предстала не посвежевшей и отдохнувшей, а какой-то изнуренной. Вместо того чтобы чуть-чуть поправиться и обзавестись формами, Цыганова еще сильнее похудела. Теперь у нее ноги-спички и тонкие руки аномальной длины. Певица может сойти за хрупкую девочку-подростка.

Впрочем, пока одна часть фанатов рассматривала исчезающую фигуру певицы, другая восхищалась ее стойностью и ухоженностью. У Виктории Юрьевны красивые волосы и ровная кожа: не всем удается так выглядеть в 59 лет.

Свой свежий пост Цыганова сопроводила подписью об окончании отпуска. Покой ей только снится, ведь теперь артистку ждут новые проекты и многочисленные шоу.