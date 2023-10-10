Только три знака зодиака ждет нищета в конце октября: придется затянуть пояс потуже

От лишних расходов лучше на время отказаться.

Конец октября ожидается удачным не для всех. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака ожидают финансовые проблемы уже через пару недель. Предупрежден — значит вооружен: внимательно следим за тратами и готовимся экономить.

Первыми в списке невезучих представителей зодиака называют Дев. Им пришлось в этом году немало потрудиться, но результаты заставят себя ждать очень долго. В этом месяце им стоит быть осторожнее с тратами — белая полоса ожидается только к концу осени.

Компанию Девам в магазинах низких цен составят Стрельцы. Запросы у этого знака зодиака довольно высокие, но сейчас самое время снизить планку. Чтобы избежать глобального провала, нужно быть осторожнее с деньгами. Зато менять работу можно смело — на новом месте дела наладятся быстрее.

Замыкают тройку Рыбы. У них ожидается непостоянство материального положения. На смену высоким доходам придут убытки. Лучше позаботиться о создании финансовой подушки уже сейчас — в конце октября она может пригодиться.