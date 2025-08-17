Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

О как минимум одном таком победителе знают даже те, кто не слишком хорошо разбирается в кино.

Любой деятель искусства, будь то кино, живопись или театр, приходит в индустрию с благородной целью повлиять на развитие сферы, однако отрицание того, что всевозможные престижные награды в его планы не входят, будет откровенной ложью.

Хотя многие фильмы действительно создаются как что-то личное для самого режиссера, который задумывал проект просто потому, что сам так хотел, впоследствии все так или иначе рассчитывают на получение хоть какой-нибудь статуэтки — и желательно статуэтки «Оскар».

В истории самой награды найдется немало фильмов, которые получили сразу несколько желанных фигурок, но настоящими рекордсменами с 11 «Оскарами» стали только три картины — одна из них стала культовой классикой Джеймса Кэмерона.

«Титаник» — один из трех фильмов с 11 победами на «Оскаре»

Романтическая драма, развернувшаяся на фоне одной из самых страшных катастроф прошлого века, «Титаник» поделил мир кино на «до» и «после», показав высочайший уровень в демонстрации реально происходившей трагедии.

Фильм обсуждали все кто только мог, а критики впоследствии решили, что хорошо в нем практически все — «Титаник» получил 14 номинаций из 17 возможных. На самой церемонии «Оскар» фильм выиграл 11 статуэток, в том числе и за лучший фильм и лучшего режиссера.

Помимо этого, «Титаник» все еще остается одним из самых кассовых фильмов в истории — в 1997 году он собрал в прокате больше миллиарда долларов, что на современные деньги составляло бы около 3,5 миллиардов.

Еще два рекордсмена — «Бен-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля»

Вышедший в 1959 году, «Бен-Гур» стал чуть ли не самым масштабным проектом с точки зрения затрат на производство и размаха того самого производства. С бюджетом в 15 миллионов долларов (что на тот момент считалось рекордом) «Бен-Гур» заработал в прокате 164 миллиона и тоже получил 11 статуэток «Оскар», включая за лучший фильм, лучшего режиссера, лучшего актера и лучшую операторскую работу.

Последний пример — уже из двадцать первого века: снятый в 2003 году «Властелин колец: Возвращение короля» тоже был хитом кинопроката с более чем миллиардом долларов сборов, а на церемонии «Оскар» фильму ушли все те же 11 наград.

Правда, тут уже случай поинтереснее — из 11 номинаций «Властелин колец» забрал абсолютно все, включая статуэтки за лучший фильм, лучшего режиссера, лучшую музыку, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты.

