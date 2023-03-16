Только тот, кто вырос в СССР сможет угадать эти мультфильмы по кадру с автомобилем

Советский автопром не баловал потребителей большим разнообразием моделей, зато у каждой из них было свое уникальное прозвище. Для слуха современного человека “клички”, придуманные автолюбителями времен СССР, очень непривычны, но в то же время забавны. Например, ЗАЗ-968 получил в народе ласковое прозвище “ушастый”. Дело в том, что у классических “запорожцев” мотор находился в задней части кузова, и для более эффективного охлаждения модель снабдили по бокам выемками, которые остроумные водители сравнили с ушами. Большинство автомобилей получили свои прозвища благодаря внешнему сходству с теми или иными предметами. Например, автобус “Икарус-280”, снабженный резиновыми “мехами”, быстро окрестили “гармошкой”, микроавтобус УАЗ-452 из-за сходства с хлебной булкой - “буханкой”, а ВАЗ-2108 - “зубилом”. Некоторые прозвища пришли из блатного жаргона, к примеру, внедорожники, которые находились на службе у милиции, прозвали “бобиками”.

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