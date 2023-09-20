Только те, кто внимательно смотрел «Дом-2», узнают этого чудного малыша на фото

Психологи уверен: характер человека закладывается с детства. Если ребенку уделялось достаточное внимание, он был окружен заботой и вниманием, то шансы на успех в будущем заметно возрастают. Тем, кто был лишен материнской ласки и отцовского наставления, приходится несладко — это доказывает пример звезды «Дома-2».

На школьном фото этот мальчик девятилетний выглядит грустным и застенчивым. Кажется, его жизнь непростая, раз даже для фотографии младшеклассник не хочет улыбаться. Подпись к черно-белому фото гласит: «Шурупов Я.». Это никто иной, как Венцеслав Венгржановский — главный фрик телестройки.

По сообщениям СМИ, будущая телезвезда росла в детском доме. Бедняжка остался круглой сиротой уже в первые годы жизни. Неудивительно, что во взрослом возрасте Венцеслав решил привлекать к себе внимание окружающих любимыми способами, в том числе эпатажными выходками и неадекватным поведением.