Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только спустя годы стало понятно, какой ужас творился в этой популярной советской сказке

Только спустя годы стало понятно, какой ужас творился в этой популярной советской сказке

11 июля 2023 06:15
Только спустя годы стало понятно, какой ужас творился в этой популярной советской сказке

Примеру главной героини не стоит следовать.

Даже сегодня советские сказки привлекают внимание юных зрителей. При этом сюжеты некоторых мультфильмов трудно назвать занимательными или воодушевляющими. Наоборот, теперь к таким картинам возникает еще больше вопросов.

Например, детская короткометражная картина «Русалочка» повествует о прекрасной обитательнице морей, влюбившейся в принца. Ради избранника она обращается за помощью к колдунье, которая готова сделать главную героиню человеком.

Однако у волшебницы есть одно условие.

Если красавец выберет другую, то девушка погибнет.

В финале принц женится на наследнице соседнего королевства, а Русалочка обращается в морскую пену. Сегодня такой сюжет ужаснет любого борца за гендерное равноправие. Пример, который подает главная героиня юным зрительницам, весьма опасен. Красавица в своем царстве могла бы жить долго и счастливо, но вместо этого пожертвовала всем ради возлюбленного, который в итоге ее бросил.

Только спустя годы стало понятно, какой ужас творился в этой популярной советской сказке
Фото: globallookpress.com, кадр из мультфильма "Русалочка" (1968)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше