Только самые внимательные разглядят этот ляп в «Ликвидации»: проверьте себя

Сериал «Ликвидация» рассказывает историю военных, раскрывающих преступления в стране сразу же после Великой Отечественной войны. В шоу снялись такие звезды, как Владимир Машков, Михаил Пореченков и, например, Ксения Раппопорт, а режиссером стал Сергей Урсуляк. Зрители остались в восторге от проекта, но мало кто заметил шокирующий ляп, который допустили создатели.

Продюсеры шоу подошли весьма трепетно к своему сериалу. Они воссоздали необходимые костюмы и следили за работой художников-постановщиков, чтобы те не оставили в кадре случайно, например, картонный стакан с кофе или смартфон. Однако им не удалось проконтролировать все полностью.

Дело в том, что уже во второй серии можно увидеть пленку фильма «Полосатый рейс». Знаменитая комедия Владимира Фетина вышла на экраны в 1961 году, поэтому точно не могла быть показана во времена «Ликвидации».

Подобный ляп шокировал внимательных зрителей. Некоторые даже были уверены, что Урсуляк специально положили пленку в кадр, ведь не мог настолько сильно ошибиться. И сделал он это для того, чтобы подшутить над своими зрителями.

Сам режиссер при этом никогда не комментировал ситуацию. Он игнорирует вопросы внимательных поклонников и уже 15 лет держит их в неведении.