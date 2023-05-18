Только россиянки 45+ носят эти безвкусные летние вещи: они есть в гардеробе у каждой

Россиянки славятся не только своей красотой, но и любовью к красивой одежде. Правда, далеко не всегда то, что кажется красивым, является таким на самом деле.

Многие жительницы России в возрасте 45+ отдают предпочтение безвкусным летним вещам, которые во всем остальном мире давно не носят. Вот почему избавиться от этих нарядов точно не помешало бы.

Например, платья-балахоны любят за удобство и возможность скрыть неидеальную фигуру, но недостатков у этой модели гораздо больше, чем достоинств. На самом деле такая вещь сильно полнит, да еще и прибавляет возраст.

Туники также популярны, поскольку прячут от посторонних глаз бока и живот. Но в то же время они делают фигуру похожей на широкий столб. Гораздо лучше отдать предпочтение рубашкам оверсайз.

Еще одна излюбленная среди россиянок вещь — футболки с яркими рисунками. Однако стилисты сходятся во мнении о том, что они никого не красят. Про принты с кошечками, собачками, цветочками, звездочками и тому подобным стоит забыть.

Отдельное внимание важно уделить и обуви. Как пишет портал Woman, именно в России любят давно устаревшие модели — например, на соломенной платформе или танкетке. Представительницам прекрасного пола это кажется соблазнительным, но красивого и женственного здесь мало.