Только притворяются монашками: топ 3 самых развратных женских знака Зодиака

Страстные, ненасытные, нескромные - так можно в трех словах описать женщин, которые не представляют своей жизни без интимных удовольствий. Их мысли постоянно переполнены фривольными фантазиями, которые они готовы воплотить в любое время и в любом месте - там, где их застанет врасплох страсть. При этом на вид они могут быть вполне обычными девушками или и вовсе скромницами, тщательно скрывающими свой горячий темперамент под внешностью “синего чулка”. Астрологи выяснили взаимосвязь между знаком зодиака женщины и ее отношением к плотским утехам. Они назвали три знака, под которыми рождаются дамы, которые “любят погорячее”.

Лев

В число самых ненасытных дам, конечно же, входят Львицы. Представительницы огненного знака не сразу открывают в себе чувственное начало. В юности девушки, рожденные под этим знаком, нередко страдают от комплексов и ощущают себя неуверенно. Зато когда расцветают и осознают силу своей привлекательности, начинают сводить с ума едва ли не каждого мужчину на своем жизненном пути. Львицы часто стремятся как можно скорее перевести отношения в “горизонтальную плоскость”, а также обожают пробовать с партнером что-нибудь необычное и пикантное.

Главное - уговорить избранника на эксперимент.

Скорпион

Женщина-Скорпион от природы наделена страстным темпераментом. Интрига в том, что по ней это не всегда заметно. Уроженки водного знака зачастую напускают на себя строгий и неприступный вид, однако когда отношения с партнером доходят до самой волнующей стадии, демонстрируют свой огненный пыл. Многих мужчин это поначалу сбивает с толку - когнитивный диссонанс дает о себе знать, зато впоследствии они в полной мере могут оценить стремление партнерши к плотским утехам.

Единственное, что стоит учесть - совпадение темпераментов и готовность к экспериментам.

Стрелец

Дамы, рожденные под знаком Стрельца, и сами вспыхивают от страсти в считанные секунды, и партнера могут завести. Представительницы этого знака “любят ушами”, поэтому для них большую роль играют комплименты, пошлые намеки, “грязные” словечки. Нередко Стрелец предлагает избраннику попробовать секстинг - обмен откровенными сообщениями.

У уроженок этого знака много фетишей и тайных желаний, которые она с удовольствием воплотит в реальность с понимающим и открытым для экспериментов партнером.

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