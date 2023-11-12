Только притворяются асами в постели: эти 4 знака зодиака — ужасные любовники

Звезды способны не только раскрыть будущее человека и показать его судьбу. Они рассказывают и о ярких чертах характера, даже могут показать, насколько хорош тот или иной знак зодиака в искусстве любви.

Так, Львы нередко производят эффектное впечатление. Они покоряют своей ухоженной внешностью и уверенностью. Однако, несмотря на любовь к флирту, дальше приятных разговоров они вряд ли зайдут. Дело в том, что любят Львы исключительно себя. И после того как увидели восхищение в глазах собеседника, они полностью теряют интерес к произошедшему.

Близнецов также сложно назвать прекрасными любовниками. Они предпочитают как можно быстрее склонить партнера к близости, но добиваются лишь этого результата. А после победы переключаются уже на другое знакомство.

Раков отличает любовь к семье и нежность. Они готовы окружить близких своей заботой и вниманием, из-за чего многие предполагают, как они хороши в искусстве любви. Однако на самом деле интимная близость не стоит на первом месте у этого знака, и эмоциональность для них важнее плотской страсти.

Скорпионы же нацелены на жизненный успех и достижения. А близость не входит в список их интересов. К тому же они довольно тяжело раскрываются перед людьми и с трудом пускают их в свою жизнь. Поэтому их сложно назвать опытными любовниками, ведь интимная близость — это последнее, что их интересует.