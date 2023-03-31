Только посмотрите, как сейчас выглядит певица Сабрина: слов нет, одни эмоции

Сабрина Салерно прославилась в 80-х благодаря своим хитам Sexy Girl и Boys. Артистка завоевала фанатов по всему миру не только своими зажигательными композициями, но и весьма откровенными нарядами, ведь именно она ввела в моду ультракороткие джинсовые шорты. Поклонники были уверены, что Сабрина построит долгую и успешную карьеру, станет одной из самых известных артисток, но она неожиданно пропала со сцены.

Как оказалось, в 90-х Сабрина решила разорвать контракт со своим продюсером и полностью сменить имидж. Но ее идея обернулась провалом: слушателям не понравилось новое более скромное амплуа певицы, никто из музыкантов не хотел с ней работать.

В итоге артистка решила сконцентрироваться на семье. Она вышла замуж за бизнесмена Энрико Монти и занялась воспитанием их общего сына Луки. Со временем она начала появляться на сцене, участвуя в ретро-концертах, а также на телевидении, работая в нескольких шоу.

Поклонники следят за Сабриной в ее социальных сетях. Она регулярно делится снимками и не стесняется участвовать в весьма откровенных съемках, хвастаясь своей фигурой. Фанаты же неустанно осыпают знаменитость комплиментами, отмечая, что в свои 55 лет она выглядит как юная девушка и может смело считаться одной из самых привлекательных артисток Италии и мира.