Только после смерти мужа Гурцкой стало известно об их еще одном ребенке

Диана Гурцкая вместе с покойным мужем воспитывала сына Константина. Долгое время считалось, что это – единственный важный ребенок в жизни Петра Кучеренко. Но, как выяснилось после смерти политика, это не совсем так.

Секрет мужчины раскрыла пиар-директор семьи певицы. Анна Исаева является близким другом семьи артистки. У нее сложились теплые отношения не только с Гурцкой, но и ее мужем. В какой-то момент Кучеренко взял на себя большую ответственность и стал крестным ее сына Филиппа.

Поэтому весть о смерти политика больно ударила по Исаевой. Она не представляет, как мальчик переживет такую трагедию. Ведь он очень любил своего «отца».