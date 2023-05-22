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Только после смерти мужа Гурцкой стало известно об их еще одном ребенке

22 мая 2023 18:25
Только после смерти мужа Гурцкой стало известно об их еще одном ребенке

Постепенно все тайное становится явным.

Диана Гурцкая вместе с покойным мужем воспитывала сына Константина. Долгое время считалось, что это – единственный важный ребенок в жизни Петра Кучеренко. Но, как выяснилось после смерти политика, это не совсем так.

Секрет мужчины раскрыла пиар-директор семьи певицы. Анна Исаева является близким другом семьи артистки. У нее сложились теплые отношения не только с Гурцкой, но и ее мужем. В какой-то момент Кучеренко взял на себя большую ответственность и стал крестным ее сына Филиппа.

Поэтому весть о смерти политика больно ударила по Исаевой. Она не представляет, как мальчик переживет такую трагедию. Ведь он очень любил своего «отца».

«Конечно, я ему рассказывала обо всех новостях, связанных с Филькой, он всегда держал руку на пульсе. Я знала, что я могу позвонить ему в любую минуту, и он поможет в любую минуту решить вопрос. Мы тепло друг к другу относились и с его сестрой, и его мамой. Я прошла с ним много важных этапов жизни: его свадьбу, выписку из роддома, юбилеи и т.п... Мне очень больно, я плачу с утра. Это ничем не восполнимая потеря для семьи», — отметила подруга семьи в разговоре с «Московским комсомольцем».

Фото: Legion-Media
Ксения Беловицкая
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