Только под этими знаками Зодиака рождаются настоящие леди

Слово “леди” вызывает самые разные ассоциации. Кто-то вспомнит образцовую няню всех времен и народов Мэри Поппинс и песенку про “Леди Совершенство”, кто-то вообразит утонченную даму или наследницу престола, третьи же называют так любую женщину, наделенную светскими манерами. В глазах астрологов такого высокого статуса достойны представительницы трех знаков. Рассказываем, кто же в гороскопе считается идеалом элегантности и женственности.

Лев

Как истинная королева зодиака, Львица всегда находится на высоте. Она прекрасно знает, что за каждым ее шагом следят как поклонники, так и недоброжелатели, а потому стремится всегда выглядеть безупречно.

Представительница огненного знака никогда не опустится до хамства и оскорблений, не стоит даже ее провоцировать - или сами сядете в лужу.

Львице достаточно одного полного достоинства взгляда, чтобы собеседник осознал свои ошибки.

Женщины, рожденные под этим знаком, уделяют много внимания внешнему виду. Их образ всегда гармоничен, изыскан, ни одной лишней детали. Одним словом, в аристократизме Львицы нет ни малейших сомнений.

Весы

Когда человека характеризуют как сдержанного, многие начинают ошибочно полагать, что он скучный. На самом же деле это далеко не так. И женщина-Весы ярко демонстрирует это на своем примере, как образец благородной сдержанности.

Как истинная леди, представительница воздушного знака не станет опускаться до хамства, некрасивых разборок или сплетен.

Впрочем, читать мораль окружающим тоже не станет, но так иронично поведет бровью, что хам сам притихнет.

Много внимания дама-Весы уделяет эстетике. Она всегда одета с иголочки, аккуратно причесана, ухожена. Увидеть представительницу этого знака в растрепанном виде практически нереально.

Рыбы

Рыбки - прирожденные леди. Даже если на генеалогическом древе этого знака не было ни одной аристократической фамилии, это не имеет никакого значения. Рыбке не нужны ни голубая кровь, ни благородные предки, чтобы держать себя как наследная принцесса.

Представительница водного знака обладает безупречными манерами, она всегда вежлива и при этом естественна и доброжелательна.

Беседовать с Рыбкой - истинное удовольствие, она найдет общий язык со всеми.

При этом, конечно, общество грубиянов уроженка знака терпеть не станет. Поставит на место тактично, порой даже с юмором, но так, что человек устыдится своего поведения.