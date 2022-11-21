Только под этим знаком Зодиака рождаются истинные долгожители: проверьте себя

Ученые со всего света уже давно и упорно пытаются выяснить, как увеличить продолжительность жизни человека и в чем заключается волшебный секрет долгожителей. Ежегодно появляются сотни исследований на эту тему, однако раскрыть секрет по-прежнему не удается. Свою лепту в изучение проблемы внесла… астрология. Американские ученые решили взглянуть на долгожителей сквозь призму древней науки и пришли к необычному выводу. Оказалось, что больше всего шансов дожить до глубокой старости имеют люди, родившиеся в определенном месяце.

Американские исследователи постарались найти закономерности, которые объединяют более тысяч долгожителей по всей стране. Для этого они собрали данные о 1574 людях, которые жили в Соединенных Штатах в период с 1880 по 1895 год и которые прожили более ста лет. На этом масштабный сбор информации не прекратился - ученые сравнили показатели долгожителей с показателями их ближайших родственников, которых, на минуточку, оказалось порядка 11 тысяч человек.

Со стороны может показаться, что при такой огромной проделанной работе конца и краю можно не найти, однако специалистам это удалось.

Они нашли общую черту, которая характеризовала большинство долгожителей. Оказалось, что львиная доля из них родились в период с сентября по ноябрь - то есть Девы, Весы и Скорпионы имеют куда больше шансов дожить до глубокой старости, чем их соседи по гороскопу. При этом самую продолжительную жизнь эксперты пророчат Скорпионам.

Чем исследователи объяснили такое совпадение?

Стоит ли всерьез думать о том, что расположение звезд в момент рождения человека оказывает влияние на продолжительность его жизни? По словам экспертов, магия чисел и небесных светил здесь не при чем (хотя, конечно, кто ж его знает). Дело в том, что на осенний период приходится меньше всего инфекционных нагрузок, кроме того, сказываются условия жизни, температура внешней среды и другие факторы.

Ученые объясняют высокую продолжительность жизни осенних знаков тем, что в это время года люди собирают урожай, а свежие овощи и фрукты насыщают организм витаминами.

Кроме того, в этот временной период уже не наблюдается экстремальных перепадов температуры. Интересно, что наименьшую продолжительность жизни эксперты предрекают тем, кто родился в марте - то есть Рыбам и Овнам.