Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза

8 августа 2025 12:19
Весьма креативно, но логику уловить трудно.

С тех пор, как в далеком 2004 году на экраны вышли «Смешарики», они превратились из простого детского мультфильма в настоящий культ — любимцы и малышей, и взрослых. Не зря говорят: настоящие легенды не стареют, а лишь обретают новые лица и голоса.

За границей судьба мультяшек оказалась не менее интересной. Например, американцы ласково зовут их «Gogoriki», европейцы похоже — «Kikoriki».

Но не все так просто — ведь чтобы сохранить неповторимый шарм и характер героев, им пришлось сменить имена. Ну а как иначе? Перевод — это не просто замена слов, это перенос эмоций и ассоциаций. Ведь каждый из «Смешариков» — это маленький характер, свой мир, своя манера говорить и смешить. Вот, что получилось в международной версии:

  • Копатыч — Barry
  • Совунья — Olga
  • Лосяш — Dokko
  • Ёжик — Chiko
  • Крош — Krash
  • Карыч — Carlin
  • Нюша — Rosa
  • Бараш — Wally

И только один герой остался без изменений — Пин остался Pin. Видимо, чтобы отдать дань уважения оригиналу. Или просто фантазии не хватило.

Скажем прямо, имя Olga для Совуньи звучит довольно странно. Что хотели этим сказать? Возможно, Ольга у англоязычной аудитории ассоциируется с умной и заботливой тетей. Оно действительно звучит по-домашнему и тепло.

Зато Нюша, ставшая Rosa, — это просто находка! Милая, розовенькая свинюшка — и имя подходит идеально. Идеальная адаптация — это не просто перевод, а поиск того самого идеального оттенка, чтобы передать характер героя. И тут справились на отлично.

Сегодня Смешарики — это не просто мультфильм, это целая вселенная, где каждый найдет что-то свое: независимо от национальности. Мультфильм транслируют в десятках стран мира, а за все время существования его перевели на 15 языков. Было бы интересно узнать, как звучат имена героев на китайском — но это уже совсем другая история

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Валерия Белашкова
