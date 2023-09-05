Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине

Теперь ее имя знают миллионы по всему миру.

Начало учебного года стало поводом для знаменитостей поделиться архивными школьными снимками в соцсетях. И на некоторых фото узнать современных звезд просто невозможно.

Например, этот кадр представляет из себя настоящую загадку. На нем изображены три девочки в традиционных белых фартучках и с пышными бантами. В руках школьницы держат цветы. И только одна из учениц сейчас является суперзвездой в России.

Ее путь к славе складывался непросто и состоял из множества испытаний. Однако упорство и железный характер позволили девочке с фото стать олимпийской чемпионкой.

Но куда больше, чем спортивные победы, некоторых россиян волновала личная жизнь этой спортсменки. Под ее обаяние легко попадали известные мужчины, она могла даже разбить чужие семьи.

Сейчас эта юная школьница превратилась в красавицу-блондинку, которая замужем за влиятельным супругом. Она реализуется в карьере, занимаясь постановкой ледовых шоу. Это не кто иной, как Татьяна Навка. На снимке она еще имеет темные волосы. Будущая звезда находится слева от подружек.